«ЭнергосбыТ Плюс» наградил лучших старших по домам в Самаре

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» отметил лучших участников по итогам первой акции «Старший по дому - надежный партнер» в областной столице. В церемонии награждения приняли участие директор по продажам энергокомпании Елена Тимшина, руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль» Виктор Часовских и активные горожане.

Напомним, акция «Старший по дому - надёжный партнёр» призвана выявить лучшие методики управления жилыми домами, стимулировать обмен опытом между участниками. Всего в адрес энергокомпании поступило 23 заявки от управленцев из Самары и Тольятти. Им определили срок, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы.

«Наши эксперты оценивали своевременность оплаты за тепло, работу с должниками, а также использование онлайн-сервисов жильцами каждого из заявившихся домов. В итоге мы выбрали самых активных лидеров из числа старших по домам, именно тех людей, которые эффективно решают проблемы МКД и являются надежной опорой для соседей», - рассказала Елена Тимшина.

В результате определили победителей в пяти номинациях: «Платежная дисциплина» (своевременность оплаты за тепло), «Народный контроль» (отсутствие задолженности за тепло), «Технологии для экологии» и «В ногу со временем» (использование онлайн-сервисов), а также «Лучший старший по дому» (абсолютный лидер по совокупной оценке всех параметров).

«У меня самые приятные впечатления от данной акции. Благодаря ей активу нашего дома удалось обменяться опытом с коллегами и наладить более тесное взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией. Планируем и дальше принимать участие в подобных мероприятиях», - поделилась мнением старшая по дому «Осипенко, 32» Дарья Пономарева, победитель в номинации «Народный контроль».

В ближайшее время АО «ЭнергосбыТ Плюс» проведет аналогичное награждение победителей акции в Тольятти.