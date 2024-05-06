«ЭнергосбыТ Плюс» на связи и в праздничные дни

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о графике работы офисов обслуживания в праздничную неделю. Энергетики предлагают своим клиентам заранее спланировать свой визит или воспользоваться дистанционными каналами.

В частности, 6 и 7 мая клиентские центры во всех городах присутствия компании будут работать по обычному графику – с 8:00 до 18:00. В среду, 8 мая, график сокращенного дня – с 8:00 до 17:00. В праздничные дни – с 9 по 12 мая – офисы обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области будут закрыты.

Энергетики напоминают, что оперативно решить любой вопрос помогут современные онлайн-сервисы компании. С их помощью клиенты могут уточнить начисление за тепло, узнать свою задолженность, подписаться на электронную квитанцию, передать показания приборов учета ГВС. Оперативно воспользоваться ими можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/ . Кроме того, получить консультацию по любому вопросу в части взаимодействия с поставщиком ресурсов можно в форме обратной связи https://samara.esplus.ru/feedback/ , в онлайн-чате, а также в социальных сетях «ЭнергосбыТ Плюс». Все дистанционные сервисы энергокомпании доступны в режиме 24/7.

«Несмотря на длинные майские праздники, онлайн-сервисы энергокомпании позволяют постоянно оставаться на связи с поставщиком тепла. Оперативное решение любых вопросов доступно в круглосуточном режиме. Причем для этого не нужно терять время на посещение офиса обслуживания», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.