«ЭнергосбыТ Плюс»: истекает срок поверки индивидуальных приборов учета тепла от 5 тысяч жителей региона

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До 31 декабря у 5 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» истекает срок поверки индивидуальных приборов учета тепла. Уточнить его каждый клиент может через Личный кабинет, в технической документации на прибор (паспорте счетчика) или по телефону Контакт-центра 8 800 700 10 32.

Сделать поверку ПУ можно в любой компании, аккредитованной Росстандартом. Затем необходимо направить копии полученных документов (или их фото) в энергокомпанию через Личный кабинет или через форму «Обратная связь» на сайте. В случае продления срока поверки необходимо предоставить соответствующее свидетельство, а в случае замены - паспорт прибора учета и акт ввода в эксплуатацию.

«Призываем всех собственников следить за актуальностью поверки, ведь у каждого прибора учета есть срок корректной работы. Данные счетчиков, по которым просрочена поверка, не смогут быть учтены при расчете потребленных услуг. В результате в следующем году мы будем вынуждены формировать объем начислений, исходя из норматива», – рассказала руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.