«ЭнергосбыТ Плюс» и служба судебных приставов провели совместный рейд по самарским должникам

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Специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с представителями службы судебных приставов Советского района провели рейд в Самаре. У неплательщика, накопившего долг за тепловую энергию в размере свыше 145 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Lada Гранта.



Акция «Внимание! Должник» проводится на регулярной основе и направлена на информирование неплательщиков с призывом погасить долги перед ресурсо-снабжающей организаций. В случае игнорирования, специалисты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» направляют заявления в суд для дальнейшего взыскания просуженной задолженности при привлечении исполнительных органов.



«Такие рейды – крайняя мера взыскания, и мы обращаемся к ней, когда все другие, административные, способы были использованы и не привели к результату: неплательщик отказывается идти на контакт и оплачивать потребленный коммунальный ресурс. После конфискации владелец имеет возможность вернуть автомобиль в течение 5 дней, погасив долг. Иначе транспортное средство выставляется на торги и задолженность возвращается с продажи имущества», - прокомментировала руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Алина Ахсарова.



Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия.