«ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Тевис» планируют переходить на прямые расчёты с населением Тольятти

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С 1 мая 2025 года на прямую оплату тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения перейдут жители домов, находящихся под управлением УК № 2 ЖКХ, УК «Энерджи», УК «ТЛТ», ООО «БОН» и УК «Восточная». Компании «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Тевис» расторгают договоры с этими управляющими организациями из-за накопившихся долгов за полученные ресурсы на сумму свыше 428 млн рублей.

Такое решение принято согласно нормам Жилищного кодекса РФ. Он даёт право ресурсоснабжающим организациям в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора снабжения при наличии у управляющей компании задолженности в размере двух среднемесячных величин.

Если управляющие компании не погасят накопившиеся долги, то платёжные документы с новыми лицевыми счетами жители Автозаводского района Тольятти получат от энергокомпании в июне 2025 года.

Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» доступны удобные онлайн-сервисы, с помощью которых можно передавать показания приборов учёта, узнавать о состоянии лицевых счетов и начислениях, получать электронную квитанцию с неограниченным сроком хранения или обращаться за консультацией к специалистам. Также с момента начала прямых платежей клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получают возможность участвовать в различных акциях и выигрывать ценные призы.

По всем интересующим вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг и оплатой отопления и горячего водоснабжения, горожане могут обратиться к специалистам «ЭнергосбыТ Плюс» в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32, а также через раздел «Обратная связь» на официальном сайте компании: https://samara.esplus.ru/feedback/.