«ЭнергосбыТ Плюс»: до объявления победителей акции «Осенний марафон» осталась неделя

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До 31 октября 2022 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска принять участие в акции «Осенний марафон».

Войти в число претендентов на победу могут клиенты компании, которые оплатят теплоэнергию за сентябрь и внесут авансовый платеж за октябрь. Важным условием является также отсутствие просроченной задолженности за тепло и горячую воду.

«Осенняя акция ежегодно привлекает внимание наших клиентов. На сегодня ее условия выполнили почти 8 тысяч жителей региона. Среди всех участников будет проведен розыгрыш ценных и стильных призов от энергокомпании», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Уже в начале ноября 2022 года энергетики назовут победителей «Осеннего марафона». Следить за новостями Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru.