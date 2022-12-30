«ЭнергосбыТ Плюс» дарит своим клиентам оранжевое настроение

101

В офисах обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» проходит акция «Ты плюс Новый год». Клиенты компании получают оперативное обслуживание, хорошее настроение и сладкие мандарины.

Также специалисты офисов обслуживания напоминают посетителям о традиционной акции – «В Новый год – без долгов и с подарками!» У желающих принять в ней участие осталось всего два дня! Для этого достаточно не иметь долгов за тепло и оплатить рекомендуемую сумму за декабрь.

Победителей этого года ждет списание пеней, подарочные сертификаты на поверку приборов учета горячего водоснабжения, а также сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Дополнительные призы ждут победителей специального розыгрыша среди тех, кто подпишется на получение электронной квитанции.

«Приглашаем жителей региона присоединиться к тысячам участников новогодней акции и встретить Новый год с хорошим настроением и с подарками от энергетиков», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.