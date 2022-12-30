Я нашел ошибку
Главные новости:
Главный федеральный инспектор по Самарской области и сотрудники полиции исполнили мечту тринадцатилетней Ариши
Главный федеральный инспектор по Самарской области и сотрудники полиции исполнили мечту тринадцатилетней Ариши
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
В Самарской области установили тарифы за хранение и перемещение задержанного наземного транспорта
В Самарской области установили тарифы за хранение и перемещение задержанного наземного транспорта
Еще 218 человек в Самарской области заболели коронавирусом за сутки
Еще 218 человек в Самарской области заболели коронавирусом за сутки
С 1 января на переправе Самара - Подголятино действует новое расписание
С 1 января на переправе Самара - Подголятино действует новое расписание
Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года
Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года
«ЭнергосбыТ Плюс» дарит своим клиентам оранжевое настроение
«ЭнергосбыТ Плюс» дарит своим клиентам оранжевое настроение
В Самарской области Дед Мороз вручил знаки отличия ГТО
В Самарской области Дед Мороз вручил знаки отличия ГТО
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.98
0.65
EUR 76.08
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» дарит своим клиентам оранжевое настроение

30 декабря 2022 13:21
101
«ЭнергосбыТ Плюс» дарит своим клиентам оранжевое настроение

В офисах обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» проходит акция «Ты плюс Новый год». Клиенты компании получают оперативное обслуживание, хорошее настроение и сладкие мандарины.

Также специалисты офисов обслуживания напоминают посетителям о традиционной акции – «В Новый год – без долгов и с подарками!» У желающих принять в ней участие осталось всего два дня! Для этого достаточно не иметь долгов за тепло и оплатить рекомендуемую сумму за декабрь. 

Победителей этого года ждет списание пеней, подарочные сертификаты на поверку приборов учета горячего водоснабжения, а также сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Дополнительные призы ждут победителей специального розыгрыша среди тех, кто подпишется на получение электронной квитанции.

«Приглашаем жителей региона присоединиться к тысячам участников новогодней акции и встретить Новый год с хорошим настроением и с подарками от энергетиков», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании https://ny.esplus.ru/ или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На днях жильцы дома №121 по ул. Аэродромной в Самаре украсили подъезды яркими гирляндами.
29 декабря 2022, 17:19
Победители акции «ЭнергосбыТ Плюс» украсили дома новогодней иллюминацией
На днях жильцы дома №121 по ул. Аэродромной в Самаре украсили подъезды яркими гирляндами. ЖКХ
381
Ввод нового оборудования позволил оптимизировать количество фильтровального оборудования водоподготовительных установок и повысить надежность и экономичность их работы.
29 декабря 2022, 16:28
«Т Плюс» выполнила модернизацию химического цеха Новокуйбышевской ТЭЦ-1
Ввод нового оборудования позволил оптимизировать количество фильтровального оборудования водоподготовительных установок и повысить надежность и... ЖКХ
395
В последние дни уходящего года в офисах обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала акция «Ты + Новый год».
28 декабря 2022, 18:10
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов из Сызрани с наступающим Новым годом
В последние дни уходящего года в офисах обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала акция «Ты + Новый год». ЖКХ
479

В центре внимания
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
30 декабря 2022  13:56
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
13
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
30 декабря 2022  12:59
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
86
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
30 декабря 2022  11:28
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
272
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
30 декабря 2022  11:17
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
154
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
29 декабря 2022  13:18
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
426
Весь список