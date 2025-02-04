«ЭнергосбыТ Плюс» актуализирует размер среднемесячного начисления за отопление

160

В начале февраля жители ряда многоквартирных домов Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани из числа клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с новым среднемесячным начислением за отопление. Это касается жилого фонда, где установлены общедомовые приборы учёта тепла и оплата производится равными долями в течение года.

Расчёт платы за отопление на весь текущий год определяется исходя из количества тепловой энергии, зафиксированного приборами учёта в прошлом году. В январе размер среднемесячного начисления актуализируется.

По результатам 2024 года приборы учёта в половине многоквартирных домов региона показали снижение объёма потребления тепла, а в другой половине наоборот — зафиксирован рост. Для этих клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» начисление платы за отопление увеличится с января 2025 года.

Другой распространённой причиной роста платежа за тепло стала неработоспособность общедомового прибора учёта. В таком случае расчёт размера платы произведён по нормативу, утверждённому Правительством Самарской области.

«Актуализация размера среднемесячного начисления производится ежегодно на основе данных, полученных с общедомовых счётчиков. При этом у клиентов есть возможность снизить потребление тепла в доме. Для этого требуется контроль за работоспособностью общедомового прибора учёта, переход на сезонную оплату и реализация энергосберегающих мероприятий», — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Задать вопрос о начислениях за отопление жители могут в личном кабинете или разделе «Обратная связь» на сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», в офисе компании или по телефону контакт-центра: 8 (800) 700-10-32. Информация об изменении среднемесячного потребления тепловой энергии по показаниям приборов учёта размещена в блоке справочной информации на лицевой стороне квитанции «ЭнергосбыТ Плюс» за январь 2025 года.