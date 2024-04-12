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Энергетики «Т Плюс» вышли на космический субботник в четырех городах Самарской области

12 апреля 2024 17:20
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Проведя весеннюю уборку рядом с предприятиями и офисами компании в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.

Энергетики ПАО «Т Плюс» поддержали космический субботник, проведя весеннюю уборку рядом с предприятиями и офисами компании в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. В общей сложности экологическую акцию поддержали свыше 120 сотрудников предприятия – представители ТЭЦ, ГРЭС и предприятий тепловых сетей.

Особое внимание энергетики уделили молодым деревьям, высаженным в прошлом 2023 году. Речь идет о кленах и липах, украсивших территорию рядом с новой котельной 116 км, тополях и елях – в Ленинском районе Самары. Молодые деревца успешно перезимовали и теперь сотрудники энергокомпании выполнили целый комплекс мероприятий, чтобы саженцы лучше прижились. В частности, был убран мусор и грязь, деревья побелили специальной краской и взрыхлили почву рядом с саженцами.

«Сотрудники энергокомпании принимают самое активное участие в формировании городской среды. Космический субботник стал отличным способом не только улучшить общественное пространство, но и поддержать идею важности бережного отношения к природе», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Волонтерские акции по уборке городских территорий Самарской области являются частью ESG-повестки компании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду. ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие» – принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в рамках ESG, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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