Энергетики «Т Плюс» выпустили более 19 тысяч мальков толстолобика в Волгу

Самарский филиал «Т Плюс» провел ежегодный выпуск мальков рыбы в Волгу. На этот раз акваторию реки пополнили более 19 тысяч особей толстолобика.

Мальки были выращены в питомнике Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка. Здесь же под контролем специалистов территориального управления Росрыболовства прошёл их выпуск в Волгу.

«Для самарских энергетиков это мероприятие давно стало традиционным. Только за последние три года мы выпустили свыше 190 тысяч мальков толстолобика, который питается сине-зелеными водорослями. Восполнение его популяции позволит добиться того, что вода в Волге станет чище и будет меньше цвести», - отметила руководитель группы экологии Самарского филиала «Т Плюс» Елена Сорокина.

Восполнение биосферы является частью ESG-стратегии энергокомпании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»