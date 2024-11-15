Энергетики «Т Плюс» рассказали о своей профессии студентам колледжа им. В. Бартенёва

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Специалисты «Т Плюс» познакомили студентов самарского многопрофильного колледжа им. В. Бартенёва с карьерными возможностями в теплоэнергетике.

В рамках федерального проекта «Билет в будущее» энергетики провели профориентационные уроки среди студентов первых курсов специальностей «Электрогазосварщик» и «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства».

Своим опытом совмещения работы и обучения со студентами поделился слесарь по ремонту оборудования котельных Самарской ГРЭС Тимофей Дисяк. Также специалисты «Т Плюс» презентовали программу «Старт+», которая позволяет официально трудоустройство в компанию с 17 лет.

Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков «Билет в будущее», предоставляющий возможность прохождения оплачиваемой практики и дающий приоритетное право на последующее трудоустройство в большую энергетику.

Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала «Т Плюс» можно на официальном сайте www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам 8 (996) 729 95 18, 8 (967) 485 57 60.