Энергетики «Т Плюс» провели экологическую акцию в парке «Самарская Лука»

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Специалисты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» убрали мусор на территории национального природного парка «Самарская Лука». В общей сложности волонтеры энергокомпаний вывезли с пляжа Байконур близ села Рождествено около 1 тонны бытовых отходов.

Данный участок нацпарка был выбран неслучайно: популярное место пляжного отдыха жителей близлежащих сел и областного центра располагается на будущем пешем туристическом маршруте «Путь реки», который в перспективе охватит прибрежную зону Волги длиной 230 км.

В экологическом мероприятии приняли участие самарские энергетики со своими семьями – всего около 40 человек. Волонтеры были обеспечены всем необходимым инвентарем – перчатками и мешками для мусора. В течение двух часов энергетики собрали 50 мешков. Основной мусор – стекло, пластик и металл.

«Энергетики призывают граждан быть более сознательными – беречь природу, не оставлять мусор после отдыха, не устраивать несанкционированные свалки. Если каждый человек проявит подобную ответственность, чистый берег и красивая природа будут дольше радовать отдыхающих детей и взрослых», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьёва.

Напомним, что в 2022 году в «Т Плюс» утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия. ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) – принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в данном направлении стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).

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