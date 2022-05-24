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Энергетики «Т Плюс» приняли участие в Ночи музеев-2022

24 мая 2022 10:33
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Энергетики «Т Плюс» приняли участие в Ночи музеев-2022

В рамках федерального движения «Ночь музеев» компания «Т Плюс» провела пешеходную экскурсию, посвященную проекту «Общее решение» на Самарской ГРЭС. Мероприятие организовали совместно с агентством «ART-экскурсии».

Во время вечерней прогулки все желающие смогли познакомиться с муралами на бетонном ограждении Самарской ГРЭС и узнать подробности их создания. Знакомство с родным краем и историей старейшей электростанции Поволжья началось с мурала «Желтая хлебка» и завершилось у «Рыбной бирюзы» - этот цвет стал лидером голосования среди самарцев и гостей города в период покраски стены ГРЭС.

Путешествие охватило все 20 цветов самарской палитры, разработанной специально для арт-проекта «Общее решение» в 2021 году. Отдельно участники экскурсии познакомились с памятными событиями и датами из истории Самарской ГРЭС, которую построили в 1900 году.

«Памятники архитектуры помогают каждому из нас приоткрыть страницы истории родного города. Благодаря проекту «Общее решение» стена Самарской ГРЭС стала, своего рода, путеводителем по традициям и городским легендам областной столицы. Неудивительно, что после оформления этого объекта мы издали тематический путеводитель в цветовых решениях самарской палитры», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Все участники экскурсии также получили памятные подарки от «Т Плюс» - путеводители «20 ярких маршрутов по Самаре» и магниты с советами по энергобезопасности.

Теги: Т ПЛЮС

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