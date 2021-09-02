Энергетики «Т Плюс» поздравили школьников Самары с 1 сентября

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» открыл рядом с центральным офисом тематическую фотозону, приуроченную к Дню знаний. Школьники областной столицы смогли принять участие в викторине на знание правил энергобезопасности, а также получить от энергетиков ценные призы.

Преподавателем на первом энергетическом уроке стал сказочный персонаж Теплослав. Он рассказал гостям фотозоны о простых правилах безопасности. Например, о том, что по дороге в школу детям и их родителям не следует приближаться к надземным тепловым сетям, а также по возможности выбирать свой маршрут вдали от подземных тепловых камер, которые легко определить по двум или четырем чугунным крышкам люков на поверхности асфальта. И, конечно же, территория вблизи инженерных сооружений ни в коем случае не должна становиться местом для игр.

Юные гости фотозоны, верно ответившие на все вопросы Теплослава, смогли не только сфотографироваться с героем, укротившим тепловую энергию, но и получили подарки – магниты на холодильник с полезными советами по энергоэффективности.

Руководство «Т Плюс» призывает жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани соблюдать простые правила безопасности и беречь своих родных и близких. А в случае обнаружения открытых люков теплосетей или выхода воды на поверхность отойти на безопасное расстояние и сообщить о нарушении в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - https://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.