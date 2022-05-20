Энергетики «Т Плюс» повысили надежность теплоснабжения потребителей

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В минувший отопительный сезон число повреждений на тепловых сетях ПАО «Т Плюс» снизилось на 5%. Об этом сегодня заявил генеральный директор энергокомпании Андрей Вагнер в ходе межрегиональной онлайн-пресс-конференции.

Повысить надежность теплоснабжения потребителей энергетикам «Т Плюс» удалось благодаря росту перекладок теплосетевых коммуникаций в регионах присутствия. В частности, по итогам 2021 года энергокомпания заменила порядка 721 км тепловых сетей, увеличив показатель на 46% в сравнении с 2020 г.

При этом заметно выросли объемы обследования коммуникаций с помощью внутритрубной диагностики. В прошлом году роботизированный комплекс, отыскивающий дефекты на теплосетях, проверил 24 км теплосетей в различных регионах «Т Плюс». Только в Самарской области с помощью робота-диагноста было обследовано свыше 3 км теплотрасс.

Среди приоритетных задач компании Андрей Вагнер назвал «цифровую трансформацию» бизнеса, сотрудничество с регионами по развитию систем теплоснабжения в части перехода на новую модель рынка тепла и выполнение обязательств по проектам ДПМ-2. Кроме того, глава «Т Плюс» отметил важность перехода регионов присутствия на оплату тепла по факту. На данный момент из 16 регионов «Т Плюс» лишь жители 5 территорий оплачивают отопление равными долями в течение всего года. К минусам такого подхода относятся отсутствие стимула к внедрению энергоэффективных решений и ежегодная корректировка по итогам предыдущего года. Альтернативная схема 1/7, то есть оплата исключительно в отопительный период, снижает нагрузку на семейный бюджет летом, помогает потребителю проанализировать свое потребление тепла и сделать шаги к экономии.

«Для энергетиков такой подход также оптимален. В случае оплаты по факту компании не придется покрывать возникающие кассовые разрывы за счет заемных средств. Мы надеемся, что уже со следующего отопительного сезона выбор в пользу 1/7 сделают Самара, Ижевск и Владимир», - отметил Андрей Вагнер.

Напомним, что в Самарской области по данному вопросу продолжается опрос общественного мнения на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». На данный момент свой голос уже отдали более 1 тысячи горожан. Около 70% из них проголосовали за оплату по фактическому потреблению. Принять участие в опросе можно здесь: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333786/. Его результат повлияет на порядок начисления за данную услугу в следующем отопительном периоде. Голосование продлится до 10 июня 2022 года.