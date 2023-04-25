Энергетики «Т Плюс» отремонтируют теплосети Верхней зоны Безымянской отопительной котельной

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С 27 апреля по 4 мая 2023 года специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК). В этой связи будет временно приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий, расположенных в границах улиц: пр.Кирова - ул.Физкультурная - Заводское ш - ул.Победы - ул.Товарная - ул.Юбилейная - ул.Каховская - ул.Юбилейная - ул.Теннисная.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность. В ходе опрессовки коммуникации будут тестироваться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам парения и просадки грунта. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния тепловых сетей и традиционно проводятся после завершения отопительного периода.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать в тепловую справочную службу: (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!