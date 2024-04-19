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Энергетики «Т Плюс» отремонтируют теплосети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной

19 апреля 2024 11:37
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Энергетики «Т Плюс» отремонтируют теплосети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной

С 22 по 28 апреля 2024 года специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловой сети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК) в границах улиц: пр.Кирова - ул.Ветлянская - ул.Кабельная - 22 Партсъезда - Заводское ш. - ул.Земеца - ул.Береговая.

Обращаем внимание, что жители города не испытают на себе каких-либо ограничений: в Нижней зоне БОК отсутствуют жилые дома с централизованным горячим водоснабжением.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать простые меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами, а также напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи мест проведения ремонта коммуникаций. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния тепловых сетей и традиционно проводятся в межотопительный летний период.

Обо всех обнаруженных повреждениях или отсутствии крышки люка на теплокамере просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 или 279-79-79. Также можно воспользоваться круглосуточным онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) на сайте tss.tplusgroup.ru.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!

Теги: Т ПЛЮС

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