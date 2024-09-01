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Энергетики «ПТС» устранили дефект по ул. Красноармейской

1 сентября 2024 20:29
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Подача горячего водоснабжения для клиентов возобновлена в штатном режиме.

Специалисты «Предприятия тепловых сетей» устранили повреждение на теплосети в районе пересечения ул. Красноармейской и ул. Куйбышева. Подача горячего водоснабжения для клиентов возобновлена в штатном режиме.

Напомним, при заполнении Южной магистрали Самарской ГРЭС был выявлен дефект под ул. Красноармейской. Для повышения надежности работы данного участка было принято решение о полной замене трубы под проезжей частью. К ремонту привлечены 15 работников восстановительной бригады и 4 единицы техники. В результате энергетики заменили 30 метров магистральной тепловой сети в районе пересечения ул. Красноармейской и ул. Куйбышева.

На данный момент все клиенты в пределах ул. Куйбышева, ул. Некрасовская и ул. Л.Толстого обеспечены горячим водоснабжением. В случае отсутствия услуги жильцам необходимо в первую очередь обращаться в свою обслуживающую организацию.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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