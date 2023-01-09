Энергетики предупреждают о важности соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов

196

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» обращает внимание, что в связи с наступлением морозной погоды в регионе возрастает актуальность соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов. В зимний период высокая температура теплоносителя может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан в случае повреждений на коммуникациях.

Энергетики в постоянном режиме отслеживают состояние тепловых сетей в городах присутствия. В случае обнаружения дефектов или отсутствия крышек люков, опасное место в целях безопасности обозначается сигнальными ограждениями. На объект выезжают ремонтные бригады, которые проводят восстановительные работы.

При этом жителям Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани не следует пренебрегать простыми правилами безопасности вблизи энергообъектов: отойти на безопасное расстояние от места выходы воды и пара; не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду и сообщить информацию о таких объектах в «Тепловую справочную службу» компании. Также водителям автотранспортных средств следует избегать остановки или парковки транспортных средств на тепловых камерах или вблизи иных теплосетевых объектов.

Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о любых дефектах на теплосетях в тепловую справочную службу в Самаре - (846) 953-79-04; в Тольятти - (8482) 93-50-14; в Новокуйбышевске - (84635) 3-15-74; в Сызрани - (8464) 79-22-13.