Энергетики «Предприятия тепловых сетей» преподнесли самарцам музыкальный подарок

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В 2021 году «Предприятие тепловых сетей» (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») отмечает свое 80-летие. В честь этой годовщины теплоэнергетики преподнесли самарцам музыкальный подарок - на Ленинградском спуске набережной р.Волги выступил Самарский муниципальный концертный духовой оркестр.

С 1941 года организация «ПТС» осуществляет надёжное и качественное теплоснабжение города Самара. Зона ответственности предприятия постоянно расширяется, прирастая новыми жилыми микрорайонами и промышленными производствами. На данный момент семь из девяти районов областной столицы (кроме Куйбышевского и Красноглинского) находятся на постоянном контроле работников «ПТС».

В репертуаре уличного выступления - джазовые импровизации, турецкие мотивы, современные и фольклорные произведения. Зрителями стали не только сотрудники предприятия, но и все, кто оказался в это время на набережной.

«Гармония на выступлении оркестра рождается в результате слаженных и согласованных действий множества музыкантов. Так и в работе теплоэнергетиков: комфорт и уют в домах сотен тысяч самарцев, в первую очередь, зависит от напряженной работы многих высококлассных специалистов - инженеров, слесарей, сварщиков, диспетчеров и многих других», - отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Сегодня на предприятии в Самаре трудятся 665 специалистов, часть из которых работает в круглосуточном режиме.