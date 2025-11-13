Электростанции и теплосети «Т Плюс» в Самарской области готовы работать в зимний период

Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка направлена на популяризацию идей качества среди населения и призывает задуматься о важности инновационного развития отечественной экономики.
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь на улице, выстрелил в женщину из имеющегося у него охотничьего ружья.
В Новокуйбышевске мужчину будут судить за убийство сожительницы 
Почти семьдесят лет он поддерживает «Крылья Советов».
«Крылья Советов» поздравили болельщика команды с 90-летием
Участие в работе форме принял Президент России Владимир Путин. Это третья рабочая поездка Главы государства в Самарскую область за 2025 год.
В Самаре подвели итоги проведения форума «Россия – спортивная держава»
Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение, а также внести рекомендованный платёж за декабрь.
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции «В Новый год - без долгов!»
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Вечером на Обводном шоссе в Тольятти Lada Granta врезалась в бетонные блоки, водитель погиб
На форуме подписано четыре соглашения.
В Самаре состоялся муниципальный форум «Самара за экспорт»
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
13 ноября 2025 19:27
164
ПАО «Т Плюс» получило паспорт готовности к работе в отопительном сезоне 2025/2026 годов. Соответствующий приказ был подписан в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Основное внимание при оценке готовности уделялось проверке выполнения плановых ремонтов оборудования, наличию регламентных запасов топлива и материалов, проведению обучения персонала станций и теплосетей, а также выполнению предписаний контролирующих органов.

Напомним, что в октябре подготовку электростанций и тепловых сетей «Т Плюс» к прохождению зимних нагрузок положительно оценили муниципалитеты Самарской области. Паспорт, выданный Министерством энергетики Российской Федерации, является итоговым документом, подтверждающим готовность ПАО «Т Плюс» и его Самарского филиала к выработке электрической и тепловой энергии и поставке тепла потребителям в отопительном сезоне 2025/2026 годов.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»

