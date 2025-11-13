Электростанции и теплосети «Т Плюс» в Самарской области готовы работать в зимний период

164

ПАО «Т Плюс» получило паспорт готовности к работе в отопительном сезоне 2025/2026 годов. Соответствующий приказ был подписан в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Основное внимание при оценке готовности уделялось проверке выполнения плановых ремонтов оборудования, наличию регламентных запасов топлива и материалов, проведению обучения персонала станций и теплосетей, а также выполнению предписаний контролирующих органов.

Напомним, что в октябре подготовку электростанций и тепловых сетей «Т Плюс» к прохождению зимних нагрузок положительно оценили муниципалитеты Самарской области. Паспорт, выданный Министерством энергетики Российской Федерации, является итоговым документом, подтверждающим готовность ПАО «Т Плюс» и его Самарского филиала к выработке электрической и тепловой энергии и поставке тепла потребителям в отопительном сезоне 2025/2026 годов.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»