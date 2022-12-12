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Электромонтер Самарского филиала «Т Плюс» вошел в тройку лучших на Всероссийских соревнованиях профмастерства

12 декабря 2022 12:44
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Электромонтер Самарского филиала «Т Плюс» вошел в тройку лучших на Всероссийских соревнованиях профмастерства

Сотрудник Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») Михаил Драко занял II место на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства «Лучший дежурный электромонтер 2022 года». Традиционный отраслевой конкурс проходил в Москве с 5 по 9 декабря 2022 года и собрал лучших представителей крупнейших энергокомпаний страны.

Претендентам на звание «лучшего по профессии» необходимо было пройти 5 этапов, среди которых проверка знаний требований нормативно-технической документации, умение производить оперативные переключения в распределительных устройствах в нормальных режимах и при аварийных ситуациях, навыки оказания первой помощи пострадавшему и другие. Участниками Всероссийских соревнований стали представители различных российских энергокомпаний. В частности, компанию «Т Плюс» представляли победители корпоративного конкурса профмастерства.

В результате в тройку лучших дежурных электромонтеров страны вошли Александр Крупский (I место, Оренбургский филиал «Т Плюс»), Михаил Драко (II место, Самарский филиал «Т Плюс») и Денис Лаврентьев (III место, АО «СУЭНКО»).

Всероссийские соревнования профессионального мастерства являются площадкой общения представителей энергетических компаний, смотром уровня систем профессионального обучения их персонала. Выбор лучшего по профессии – одно из ключевых направлений по повышению мастерства работников «Т Плюс».

 

Теги: Т ПЛЮС

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