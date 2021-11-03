«ЕЭС-Гарант» получил благодарность от главы Похвистнево

133

Глава Похвистнево Сергей Попов вручил Благодарственное письмо Самарскому филиалу ООО «ЕЭС-Гарант» за плодотворное сотрудничество в рамках проекта по модернизации уличного освещения. В октябре 2021 года компания в рамках энергосервисного контракта установила около 2,5 тысячи новых светильников на улицах города.

Выполненные работы позволят сократить расходы муниципалитета на оплату электроэнергии до 60% или в денежном эквиваленте до 50 млн рублей за 7 лет, а также улучшить качество жизни жителей.

«Выражаем благодарность за добросовестный труд и ответственное исполнение служебных обязанностей», - говорится в благодарственном письме от имени главы Похвистнево.

«Наша компания предоставляет большой перечень услуг по внедрению энергосберегающих решений, и одно из наиболее востребованных – модернизация уличного освещения. На данный момент аналогичные проекты успешно реализованы компанией в Жигулевске, Октябрьске и с. Богатое Самарской области. Ведутся переговоры и по целому ряду других муниципалитетов», - отметил директор Самарского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» Юрий Рябов.

Суммарно экономия по энергосервисным контрактам в 2019-2021 годах составляет 200 млн рублей.