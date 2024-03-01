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«ЕЭС-Гарант» и «Хевел» заключают первые крупные сделки по приобретению зеленых сертификатов в национальной системе

1 марта 2024 16:44
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С появлением зелёных сертификатов клиентам стал доступен ещё один инструмент, упрощающий подтверждение происхождения используемой электроэнергии.

Энергосбытовая компания «ЕЭС-Гарант» заключает ряд сделок на приобретение для клиентов зеленых сертификатов на объем 220 млн кВт·ч, выработанных солнечными электростанциями «Хевел». Это может стать первой сделкой на рынке зеленых атрибутов, с момента вступления в силу новых законодательных норм.

Зелёный сертификат (Сертификат происхождения электрической энергии) – документ, подтверждающий факт производства электрической энергии на объекте возобновляемой или низкоуглеродной энергетики.

Крупный бизнес, ответственно относящийся к окружающей среде, заинтересован в снижении углеродного следа от своего производства и продукции. Использование таких сертификатов позволяет ему заявить о применении принципов устойчивого развития в модели управления.

До появления в России механизма выпуска зеленых сертификатов компании могли подтвердить использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в своей работе двумя способами: через заключение двусторонних договоров на покупку электроэнергии, произведенной ВИЭ, или за счёт строительства собственной возобновляемой генерации.

С появлением зелёных сертификатов клиентам стал доступен ещё один более гибкий и комфортный, признанный во всем мире инструмент, упрощающий подтверждение происхождения используемой электроэнергии.

Теги: Т ПЛЮС

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