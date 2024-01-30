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Дом c восемью подъездами на ул. Стара-Загора претендует на рекорд по засорам

30 января 2024 14:08
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Причудливая форма - и дом с причудами.

Дом 285 на ул. Стара-Загора известен в Самаре своими причудливыми изгибами и восемью подъездами. Таких жилых зданий в городе единицы. Но градостроительной славы показалось мало, и жители решили прославить дом установкой рекорда по количеству засоров: бригаду «РКС-Самара» каждый месяц, а то и чаще, вызывают сюда для прочистки канализации.

Технологические отказы на сетях водоотведения в этом доме происходят регулярно: в 2022 году было 14 вызовов, в 2023 - 12, за неполный январь этого года уже 3 (!!!). И  всегда по одной и той же причине - нарушение правил эксплуатации канализации со стороны жильцов. Каждый раз при устранении засора сотрудники ресурсного предприятия вынимают из колодцев килограммы твёрдого бытового мусора: мотки влажных салфеток, средства личной гигиены, целлофан, продукты.

Дом не новый, ему больше 40 лет, но трубы рядом с ним обновили два года назад - переложили канализационную линию. Однако сети водоотведения, какими бы новыми они ни были, не смогут работать, как мусоропровод. Они предназначены для отвода стоков с естественными отходами жизнедеятельности человека и всё. Любой мусор, смытый в раковину и унитаз, рано или поздно соберётся в пробку и закупорит сеть. Итог: засор, разлив стоков на улице или ещё хуже - в квартире, отключение воды, дискомфорт. Именно это испытывают жильцы 285 дома по ул. Стара-Загоры. Этот дом неудобен для жизни, в нём слишком часто случаются ограничения коммунальных благ. И никакая архитектурная слава не может нивелировать славу дома с «вечно неисправной канализацией». Жить в таком доме неприятно, продать квартиру – невозможно.

Сотрудники «РКС-Самара» в ближайшее время проведут ликбез жителям дома, на тему «как правильно пользоваться канализацией».

Напоминаем всем, что КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СМЫВАТЬ В УНИТАЗ И РАКОВИНУ:

1. Салфетки бумажные и влажные, ватные палочки

2. Остатки еды, очистки, шелуха, косточки

3. Наполнители для кошачьих лотков, опилки, гранулят, шерсть, волосы

4. Стройматериалы

5. Жир, масло (надо собрать бумагой или тканью и выбросить в мусор)

6. Окурки

7. Бумагу, тряпки

8. Подгузники и средства контрацепции

9. Любую химию и лекарства (они влияют на бактерии, которые чистят стоки).

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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