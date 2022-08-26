Должники «РКС-Самара» в конце августа получат нестандартные уведомления

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В конце августа 2022 года ресурсоснабжающее предприятие подготовило нестандартные уведомления. На яркой оранжевой бумаге самарские должники увидят сумму долга за холодное водоснабжение и водоотведение, предложение в трёхдневный срок погасить задолженность, а также реквизиты для оплаты.

Если должники не откликнутся и на этот раз, их ждёт взыскание через суд и службу судебных приставов. А это намного сложнее и дороже, нежели просто оплатить квитанции от «РКС-Самара» в полном объёме.

Общий долг жителей Самары за водоснабжение и водоотведение превышает 1,2 млрд рублей.

Фото: «РКС-Самара»