До конца мая «Т Плюс» проведёт ремонтные работы на тепловых сетях в нескольких районах Самары и Тольятти

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Специалисты «Т Плюс» выполнят плановый ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре, а также котельной № 14 и ТЭЦ ВАЗа в Тольятти. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения.

- 19 мая в течение дня – для жителей и организаций посёлка Портовый;

- с 19 по 25 мая – для потребителей Автозаводского района Тольятти (кварталы 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, часть промзоны);

- с 21 мая по 3 июня – для жителей и организаций Советского и Октябрьского районов Самары в границах улиц: Гастелло, Стара Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольская, Карбышева, Кольцевая, Мориса Тореза, Печёрская, Гаражная, Блюхера.

В рамках планового ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Это позволяет выявить скрытые дефекты, тем самым снизить риск непредвиденных ситуаций в зимний период. Данное мероприятие является обязательным и самым эффективным способом диагностики технического состояния тепловых сетей.

Кроме того, с 21 по 23 мая 2025 года для ремонта оборудования будет приостановлена подача горячего водоснабжения для всех потребителей Самарской ТЭЦ в границах улиц: Стара Загора, Ташкентская, Г.Димитрова, Губанова, Солнечная, проспект Кирова, Силовая, Ново-Вокзальная, Московское шоссе, Алма-Атинская, проспект Карла Маркса, Нагорная, Победы, Металлистов, проспект Металлургов, Физкультурная, Мелекесская, Литвинова, Земеца, проспект Юных Пионеров, Краснодонская.

Энергетики «Т Плюс» обращают внимание горожан на важность соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Теплоэнергетики совместно с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.