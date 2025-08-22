Я нашел ошибку
Главные новости:
Местами усиление южного ветра порывы 15-18 м/с.
23 августа в регионе ожидается жара +30 +32 С
Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь. 
Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.
Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки
В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций.
4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.25
0.15
EUR 93.5
0.02
Мероприятия
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды

22 августа 2025 13:05
121
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды от своих клиентов. Энергетики напоминают, что если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам, которые делятся между всеми собственниками. 
Жители Самарской области могут воспользоваться следующими дистанционными сервисами:
- личным кабинетом клиента;
- вкладка «Передача показаний онлайн» на сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;
- QR-кодом на квитанции;
- онлайн-чатом на официальном сайте;
- мессенджером Telegram (@Esplusbot);
- социальной сетью ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);
- голосовым помощником Яндекса «Алиса» (для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);
- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;
- мобильным приложением Сбербанка в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т Плюс»;
- круглосуточными телефонами в городах присутствия:
8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);
8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);
8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);
8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);
8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);
- помощью оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.
Также напоминаем клиентам, что своевременная поверка счётчиков — обязанность собственников. Работоспособный прибор учёта с актуальной поверкой позволяет корректно определять объём потребления и правильно начислять оплату. 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

