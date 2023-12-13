Дмитрий Азаров поручил до конца года обеспечить резервные подключения электроэнергии к СНТ в Самаре

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров держит на личном контроле вопрос устранения аварии на электросетях, из-за которой жители нескольких СНТ в Красноглинском районе Самары остались без электроэнергии. Напомним, накануне из-за очередного обрыва кабеля граждане, проживающие в частных домах, остались и без света, и без отопления, поскольку оборудование работало на электричестве.

Минувшей ночью руководитель области подключил дополнительные службы энергоснабжающих, электросетевых компаний, чтобы как можно скорее справиться с задачей по восстановлению электроснабжения. Кроме того, по поручению губернатора был развернут оперативный штаб, создан пункт временного размещения самарцев, а с жителями встретилась глава города Елена Лапушкина.

В среду, 13 декабря, глава региона вызвал для доклада о текущей ситуации и сроках устранения аварии министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимира Василенко. Он отметил, что силовой кабель восстановили и испытали. «Параллельно в данной ситуации была дана команда по доставке и подключению передвижных дизель-генераторов, – добавил он. – На 12 часов происходит подключение, локализация повреждения».

Причина задержки устранения аварии – несогласованность действий диспетчерских служб по взаимодействию, считает министр.

«Понятно, что доклады предыдущих руководителей министерства о том, что диспетчерская служба «СамРЭК» обладает компетенциями, на поверку оказались не соответствующими действительности. Поэтому вам, Владимир Андреевич, эту работу нужно выстроить вновь, – поручил Дмитрий Азаров и задал вопрос, почему не сработала вся цепочка передачи информации. – Информация от ЕДДС города не поступила в ГО и ЧС. И я попрошу разобраться в ситуации. Не поступила информация своевременно в диспетчерскую «СамРЭК». Может, быть нужно пересмотреть полномочия и закрепить диспетчерскую службу за МинЖКХ. Поручение было вашим предшественникам именно такое. Вы человек опытный, я на вас рассчитываю, что вы настроите работу».

Дмитрий Азаров также обратил внимание на то, что все службы должны знать об имеющихся ресурсах – электропоезде мощностью до 500 кВ, а также резервных мощностях аварийных бригад: «Расчеты должны быть все сделаны. На поверку оказалось, что по данному вопросу городские власти не справились, здесь плечо не подставили».

По словам руководителя регионального ведомства, всего на 19 километре Московского шоссе образовано 7 садово-дачных товариществ, где создано порядка 800 дачных строений, из которых 32% – жилые дома. «Жилые дома садово-дачных товариществ под нагрузку поставили отопление. Мощности не рассчитаны на такое потребление электроэнергии, – отметил Владимир Василенко. – Эту задачу будем решать в следующем году. Также мною дано поручение в первом квартале 2024-го этот массив включить в программу догазификации, чтобы снять напряжение».

Губернатор поручил также четко разложить ситуацию по тому, сколько на территории дачных домиков, сколько ИЖС. «Понятно, что требования разные, расчет электросетей сделан на летнее потребление. Но к сетям подключали дома, расчет нагрузки был, значит, электросетевые хозяйство и юридические лица, которые предоставляли эту услугу, должны были провести работу по модернизации сетей. Если есть и самовольные подключения, давайте и в этой ситуации разбираться. Весь этот сегмент мне с городскими властями разложите от и до: где там садовое товарищество, где де-факто коттеджный поселок, что там с оформлением документов и расчетом потребления электроэнергии», – поставил задачу Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что обозначенные поручения должны отработаны комплексно и при участии всех заинтересованных ведомств.

«Мы договорились, что мы дополнительной генерацией подпитываем котельную, а потом проведем резервное подключение к электросетям. Вопрос должен решиться в этом году. Вот сейчас мы аварийно подключаем, дальше должна быть временная схема налажена до конца года, – акцентировал Дмитрий Азаров. – Я попрошу, чтобы в этой ситуации Прокуратура провела проверку качества предоставления услуг сетевой компанией, в том числе с точки зрения безопасности людей».

фото: Юлия Рубцова