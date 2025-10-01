Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены.
В Красноярском районе до конца года откроются два новых ФАПа
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Для абонентов «РКС-Самара» работает обновлённый личный кабинет

1 октября 2025 12:33
146
Для абонентов «РКС-Самара» работает обновлённый личный кабинет

С августа 2025 года для абонентов «РКС-Самара» работает обновлённый личный кабинет https://lk.roscomsys.ru  Новый сервис позволяет передавать показания приборов учёта, оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, направлять документы о поверке или смене владельца, а также пользоваться другими функциями онлайн.

Главным преимуществом стала быстрая актуализация данных: после оплаты информация сразу отображается в личном кабинете. Сегодня в ЛК уже размещены квитанции за сентябрь.

Обновления коснулись и мобильного приложения РКС. Теперь через него также можно передавать показания, оплачивать счета и направлять обращения в компанию. Приложение доступно для скачивания:

- Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.stackit.mobileappooorks

- RuStore https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.stackit.mobileappooorks

- App Store https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%BA%D1%81/id6736679585.

Кроме того, запущен чат-бот «РКС-Помощник» в Телеграм — @Roscomsysru_bot. С его помощью абоненты могут передавать показания, привязывать лицевой счёт и подключать электронную квитанцию.

Подробная инструкция по работе с обновлёнными сервисами размещена по ссылке https://lk.roscomsys.ru/help.

«РКС-Самара» продолжают совершенствовать клиентские сервисы и благодарят абонентов за доверие. По всем вопросам можно обращаться в виртуальную приёмную на сайте samcomsys.ru, звонить в контактный центр по телефону (846) 207-25-40 или посещать центры обслуживания клиентов (адреса офисов по ссылке https://samcomsys.ru/callcentadr).

 

В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
Некоторые жильцы новых домов регулярно нарушают работу системы водоотведения.
