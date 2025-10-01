146

С августа 2025 года для абонентов «РКС-Самара» работает обновлённый личный кабинет https://lk.roscomsys.ru Новый сервис позволяет передавать показания приборов учёта, оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, направлять документы о поверке или смене владельца, а также пользоваться другими функциями онлайн.

Главным преимуществом стала быстрая актуализация данных: после оплаты информация сразу отображается в личном кабинете. Сегодня в ЛК уже размещены квитанции за сентябрь.

Обновления коснулись и мобильного приложения РКС. Теперь через него также можно передавать показания, оплачивать счета и направлять обращения в компанию. Приложение доступно для скачивания:

- Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.stackit.mobileappooorks

- RuStore https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.stackit.mobileappooorks

- App Store https://apps.apple.com/ru/app/%D1%80%D0%BA%D1%81/id6736679585 .

Кроме того, запущен чат-бот «РКС-Помощник» в Телеграм — @Roscomsysru_bot. С его помощью абоненты могут передавать показания, привязывать лицевой счёт и подключать электронную квитанцию.

Подробная инструкция по работе с обновлёнными сервисами размещена по ссылке https://lk.roscomsys.ru/help .

«РКС-Самара» продолжают совершенствовать клиентские сервисы и благодарят абонентов за доверие. По всем вопросам можно обращаться в виртуальную приёмную на сайте samcomsys.ru, звонить в контактный центр по телефону (846) 207-25-40 или посещать центры обслуживания клиентов (адреса офисов по ссылке https://samcomsys.ru/callcentadr).