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Десять ведущих университетов РФ по инициативе ПАО «Т Плюс» объединились для усиления ТЭК молодыми кадрами

16 февраля 2024 14:48
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Эти университеты готовят специалистов по техническим специальностям для ТЭК.

Десять ведущих вузов Урала и Поволжья по инициативе ПАО «Т Плюс» 16 февраля подписали меморандум о создании Ассоциации опорных вузов компании. Эти университеты готовят специалистов по техническим специальностям для ТЭК.

Учредительный съезд открыл Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, участие приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители профильных вузов и гендиректор «Т Плюс» Александр Вилесов.

В настоящее время в энергетической отрасли фиксируется рекордный дефицит квалифицированных инженерных кадров. Это связано с недобором абитуриентов по профильным специальностям, старением трудовых ресурсов и рядом других факторов. Ежегодная потребность ТЭК РФ в молодых специалистах составляет 75 тысяч человек. Создание Ассоциации увеличит поток студентов, поступающих на технические факультеты в несколько раз.

«Сегодня, как известно, работодатели испытывают проблемы с привлечением квалифицированных специалистов, в том числе молодежи. Ассоциация опорных вузов, созданная под эгидой «Т Плюс», будет способствовать решению этой проблемы. Такие Ассоциации уже есть и в других компаниях: Роснефть, Газпром, Системный оператор и других. Стратегическое партнерство компании и 10 вузов поможет привлечь студентов на факультеты теплоэнергетических специальностей по задумке организаторов практически в два раза. Надеемся, что это так. Это важное мероприятие и важная работа», - отметил министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что учредительный съезд опорных вузов - это значимое событие для всего региона. «Хочу поблагодарить компанию «Т Плюс» – наших надежных партнеров за то, что площадкой для съезда выбрана Самарская область. Это событие дает серьезный импульс развитию энергетики и подготовке кадров. Ведь сегодня мы запускаем высокотехнологичные производства в нашем регионе, такая же работа ведется и в других. Все это требует надёжности, квалификации и компетенций. Я хочу поблагодарить «Т Плюс» за эту работу, которая выстраивается сегодня на системном уровне. У нас уже есть совместные проекты: «Школа молодого энергетика» и «Тест-драйв». Такой системный подход позволит обеспечить стратегически важную отрасль для нашей страны квалифицированными кадрами. Я уверен, от этого решения выиграют все», - сказал Дмитрий Азаров.

«Энергетика столкнулась со сложной ситуацией, когда есть большая потребность в инженерных и рабочих кадрах. Мы прилагаем много усилий для того, чтобы воспитывать профессионалов внутри компании, но этого недостаточно. Создание Ассоциации поможет компании участвовать в жизни университетов и уже с первых курсов готовить студентов, которые в дальнейшем придут на работу в «Т Плюс» и будут участвовать в ее развитии», - отметил гендиректор «Т Плюс» Александр Вилесов.

В Ассоциацию опорных вузов «Т Плюс» вошли Самарский Государственный технический университет, ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, Пензенский казачий институт МГУТУ им К.Г. Разумовского, ФГБОУ ВО Вятский государственный университет и Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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