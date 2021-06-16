Депутаты гордумы Самары познакомились с ходом реконструкции ГОКС

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ГОКС – один из главных объектов городской системы водоотведения.

Здесь происходит полная механическая, биологическая очистка и возврат в Саратовское водохранилище очищенных и обеззараженных сточных вод. Ведётся постоянный экоаналитический контроль. Мощность ГОКС – около 1 миллиона кубических метров в сутки. Сейчас в сутки поступает около 500-600 тысяч куб. метров стоков.

ГОКС строились в начале 70-х годов прошлого века. За время эксплуатации часть оборудования выработала ресурс и нуждалась в срочной реконструкции, изменились требования к качеству очистки. В конце 2013 года в рамках инвестиционной программы «РКС-Самара» начали одну из самых масштабных в истории городского коммунального хозяйства реконструкцию. В 2013 – 2018 годах ресурсоснабжающее предприятие из собственной инвестиционной программы вложило в реконструкцию ГОКС 900 млн. рублей.

В 2019 году мероприятия по обновлению ГОКС вошли в федеральную программу «Оздоровление Волги». В рамках программы до 2024 года будет проведена реконструкция комплекса биологической доочистки от биогенных элементов. «РКС-Самара» вложит в эти мероприятия 1 миллиард 298 миллионов рублей из собственной инвестиционной программы.

На ГОКС будет построен комплекс механических решеток и песковых бункеров, что позволит очищать стоки от мусора, который не должен, но попадает в канализацию. Сейчас это очень осложняет работу сотрудникам: приходится руками очищать насосы и другое оборудование от масок, средств гигиены, нетканых салфеток. С вводом в работу механических решеток, основной мусор будет задерживаться, а песок, поступающий со стоками, оставаться в песковых бункерах, промываться и повторно использоваться.

16 июня 2021 года на ГОКС приехали депутаты Думы городского округа Самара во главе с председателем Алексеем Дегтевым. Они познакомились с ходом реконструкции, увидели масштаб работ и узнали все тонкости технологического цикла очистки стоков города-миллионника.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков:

«Реконструкция, которая проходит сейчас, жизненно необходима. В её результате качественно улучшится вода, которая возвращается в Волгу после того, как ею пользовался весь город: и жители, и предприятия. Над этим сейчас работает большой коллектив «РКС-Самара», защищая Волгу от воздействия города-миллионника».

Председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев:

«ГОКС – это жизненно важный объект не только для города, но и для всего волжского региона. Здесь объединены масштабное производство и новейшие научные разработки. Депутаты Думы г.о. Самара приехали проверить, как осуществляется государственно-частное партнёрство, как проходит реконструкция в рамках концессионного соглашения. Мы увидели масштабные работы, которые идут полностью по графику, в результате которых Волга станет чище. Это важно не только для нас, но и для будущих поколений».

Впереди у депутатов – знакомство с циклом добычи и подготовки питьевой воды: по приглашению главного управляющего директора представители Думы в следующий раз посетят одну из насосно-фильтровальных станций «РКС-Самара».

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»