День проверки долгов впервые прошел в сызранском офисе «ЭнергосбыТ Плюс»

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В офисе обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 24 впервые состоялся День проверки долгов. Данная акция направлена, в первую очередь, на повышение платёжной дисциплины и прямое информирование клиентов о возможностях по урегулированию задолженности.



На вопросы клиентов отвечали специалисты управления по работе с дебиторской задолженностью компании. В ходе общения энергетики рассказали жителям города о реструктуризации долга, а также напомнили об акции «Осенний марафон», которая завершается в конце октября.



«Компания готова идти навстречу своим потребителям. Мы понимаем, что люди попадают в трудные жизненные обстоятельства, из-за чего накапливаются невыплаты. Однако, это не повод замыкаться в себе, нужно прийти в офис. Мы рассматриваем каждое обращение индивидуально, и, я уверен, можем подобрать удобную схему оплаты по каждому обращению», - отметил Григорий Чернов.



Напомним, что в Самарской области продолжается акция «Осенний марафон». До 31 октября 2022 года жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оплатить тепловую энергию с выгодой для себя, а также принять участие в розыгрыше призов.



Следить за новостями Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru.

