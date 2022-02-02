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Число организаций, зарегистрировавшихся в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс», выросло в 10 раз

2 февраля 2022 11:38
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Число организаций, зарегистрировавшихся в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс», выросло в 10 раз

За 12 месяцев 2021 года количество клиентов-юридических лиц Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», зарегистрировавшихся в личном кабинете (ЛК) энергокомпании, выросло в 10 раз. На данный момент преимуществами ЛК пользуются 3308 организаций Самарской области.

Данный дистанционный онлайн-сервис, реализованный «ЭнергосбыТ Плюс» в 2020 году, призван повысить качество и безопасность обслуживания клиентов. В личном кабинете можно просматривать баланс по каждому договору, подключать дополнительные договоры, передавать показания приборов учёта, получать счета-фактуры и расчетные ведомости, переходить на электронный документооборот, консультироваться со специалистами по профильным вопросам. В частности, с 1 февраля клиентам доступны квитанции на оплату отопления и горячей воды. Оплатить их без комиссии можно на этой же площадке при помощи банковской карты.

«Онлайн-сервисы энергокомпании позволяют оперативно и безопасно решить практически любой вопрос, возникающий у наших клиентов из числа юридических лиц. Рост подписчиков личного кабинета демонстрирует востребованность данного сервиса. Сегодня им пользуются уже 20% организаций, состоящих с нами в договорных отношениях», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Для доступа к личному кабинету клиента достаточно зайти на официальный сайт Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» www.samara.esplus.ru, выбрать раздел «Для бизнеса» и кликнуть на вкладку «Личный кабинет». После прохождения несложной процедуры регистрации по электронной почте и номеру телефона клиенты могут добавить свои договоры в созданные учетные записи.

Теги: Т ПЛЮС

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