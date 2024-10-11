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Число компаний, пользующихся личным кабинетом «ЭнергосбыТ Плюс», выросло на 10,2%

11 октября 2024 13:44
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Число компаний, пользующихся личным кабинетом «ЭнергосбыТ Плюс», выросло на 10,2%

С начала 2024 года 960 организаций и предприятий Самарской области зарегистрировались в Личном кабинете АО «ЭнергосбыТ Плюс». В целом данным сервисом сегодня пользуется 9400 юридических лиц – клиентов энергокомпании.

Популярность Личного кабинета среди клиентов объясняется удобством и оперативностью: любой рабочий вопрос сегодня можно решить без посещения офиса обслуживания.

 

В частности, с помощью личного кабинета клиента предприниматели и организации региона имеют возможность:

- провести оплату без комиссии выставленных платежных документов;

- подключить автоплатеж;

- передать показания индивидуальных приборов учета;

- просматривать выставленные платежные документы за любой период;

- подключить информирование, написать обращение;

- просматривать баланс по каждому договору;

- подключить несколько договоров.

Для регистрации в сервисе можно просто перейти по ссылке https://lkm.esplus.ru/auth/?type=entity и кликнуть по кнопке «Зарегистрироваться». Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет.

«Личный кабинет - это удобный, оперативный и современный способ взаимодействия с поставщиком тепла. Использование дистанционных сервисов позволяет сэкономить время и ресурсы наших клиентов», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Теги: Т ПЛЮС

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