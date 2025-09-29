Больше 28 тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции «Плати – не ПЕНЯй!»

119

До 30 сентября у жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани есть возможность присоединиться к акции «Плати – не ПЕНЯй!» от «ЭнергосбыТ Плюс». На данный момент её поддержали свыше 28 тысяч жителей региона - клиентов энергокомпании, которые оплатили более 63 миллионов рублей накопившегося долга за энергоресурсы.

Для участия в акции «Плати – не ПЕНЯй!» необходимо до 30 сентября 2025 года оплатить текущее начисление и погасить сумму имеющейся задолженности за отопление, горячее водоснабжение, а для жителей Автозаводского района Тольятти также холодное водоснабжение и водоотведение. Выполнившим условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени. В акции не участвуют пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт.

Подробнее об акции «Плати – не ПЕНЯй!» можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» samara.esplus.ru.

Фото предоставлено пресс-службой «ЭнергосбыТ Плюс»