Больше 250 тысяч анализов воды из централизованной сети провели специалисты "РКС-Самара" в 2024 году

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Также исследования проводились для физических и юридических лиц.

Качество воды, которую подают «РКС-Самара» в централизованный водопровод, находится под строгим контролем. В лабораториях предприятия регулярно проводят исследования воды на несколько показателей. В 2024 году сделали 257 033 анализа природной и питьевой воды.

Специалисты рекомендуют и жителям, которые пользуются водой из собственных скважин и колодцев, следить за качеством используемой воды. Особенно это актуально после таяния снега и в период паводка, когда возрастает риск загрязнения источников водоснабжения. Также анализы воды необходимо проводить регулярно, чтобы вовремя менять настройки оборудования систем очистки.

Специалисты «РКС-Самара», имеющие уникальный опыт и оборудование, могут провести анализы воды по запросу жителей и организаций. В прошлом году было выполнено 323 проверки качества. Подать заявку на лабораторное исследование воды можно на сайте samcomsys.ru, направить на почту info@samcomsys.ru, позвонить по телефону (846) 334-77-70 или обратиться лично по адресу: ул. Луначарского, 56, каб. 131.