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Больше 2300 жилых домов получили централизованное водоснабжение по персональной программе «РКС-Самара»

30 июля 2024 11:31
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Больше 2300 жилых домов получили централизованное водоснабжение по персональной программе «РКС-Самара».

В 21 веке в миллионном городе ещё остаются дома, в которых нет привычных для многих и необходимых удобств: водоснабжения. В «РКС-Самара» активно избавляются от этого явления, четвёртый год реализуя в городе программу «Вода с улицы - в дом». Специалисты на персональных условиях подключают к централизованному водопроводу частные и многоквартирные дома, которые долгое время жили с «приносной» водой из колонок. Сами же колонки за ненадобностью постепенно убираются с улиц, забирая с собой постоянные разливы воды, грязь и незаконные подключения. За несколько лет демонтировали больше тысячи водоразборных колонок и сейчас на улицах остаются 249 таких устройств.

Идёт подключение абонентов к централизованному водопроводу: с начала года специалисты уже сделали 38 врезок на десятки жилых зданий, а всего за время действия программы воду получили 2359 домов. Это значит, что почти 4000 человек значительно улучшили условия проживания. В прошлом году решили вопрос с водоснабжением на ул. Финской, Аэрофлотской, Возрождения и других улицах. Для строительства водопроводной линии на ул. Красносельской привлекли региональные средства по Губернаторской программе «СОдействие».

Для каждого абонента разрабатывают персональные условия подключения, часто с хорошими льготами, определённым группам населения оказывается содействие. Подключение воды в дом стало доступной услугой, нужно лишь обратиться в «РКС-Самара», и специалисты постараются найти оптимальное решение.

Совсем немного колонок остаётся в Промышленном и Самарском районах, где активно работают администрации, а это значит, что здесь, как ранее в Красноглинском районе, скоро все желающие будут подключены к централизованному водоснабжению. Хуже дело обстоит в Кировском, где администрация района не хочет помочь жителям получить жизненно важный ресурс в дом.

Фото: РКС-Самара

Теги: РКС-Самара

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