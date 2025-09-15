Я нашел ошибку
Главные новости:
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом

15 сентября 2025 12:55
71
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом

Перекладки сетей холодного водоснабжения и водоотведения – необходимый элемент жизни любого города. Специалисты «РКС-Самара» заменяют устаревшие коммуникации на новые. Там, где есть техническая возможность, они производят замену бестраншейным методом, без больших раскопок. Это экономит ресурсы и – главное – сокращает неудобство для горожан.

Более 2,3 километров сетей водоснабжения и водоотведения заменено сотрудниками «РКС-Самара» за 8 месяцев текущего года именно бестраншейно: горизонтально-направленным бурением или через прокол.

В настоящее время работы продолжаются. По адресу ул. Мориса Тореза, 91 сотрудники цеха эксплуатации канализации за два дня обновили 52 метра трубы водоотведения диаметром 150 мм. Вместо керамической трубы, которая уже отслужила свой срок, в грунт завели полиэтиленовую новую линию. Работы велись через небольшие заводные котлованы. Это сэкономило время и минимизировало неудобства для жителей. 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
12 сентября 2025, 16:11
«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на предстоящую неделю
Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные.   ЖКХ
535
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
11 сентября 2025, 16:31
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий. ЖКХ
600
за 8 месяцев 2025 года сотрудники «РКС-Самара» устранили 3 399 засоров
10 сентября 2025, 13:35
За 8 месяцев 2025 года сотрудники «РКС-Самара» устранили 3 399 засоров
Маленькая ватная палочка может стать причиной большого засора. ЖКХ
480

В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
163
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
141
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
581
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
496
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
454
Весь список