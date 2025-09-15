Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом

71

Перекладки сетей холодного водоснабжения и водоотведения – необходимый элемент жизни любого города. Специалисты «РКС-Самара» заменяют устаревшие коммуникации на новые. Там, где есть техническая возможность, они производят замену бестраншейным методом, без больших раскопок. Это экономит ресурсы и – главное – сокращает неудобство для горожан.

Более 2,3 километров сетей водоснабжения и водоотведения заменено сотрудниками «РКС-Самара» за 8 месяцев текущего года именно бестраншейно: горизонтально-направленным бурением или через прокол.

В настоящее время работы продолжаются. По адресу ул. Мориса Тореза, 91 сотрудники цеха эксплуатации канализации за два дня обновили 52 метра трубы водоотведения диаметром 150 мм. Вместо керамической трубы, которая уже отслужила свой срок, в грунт завели полиэтиленовую новую линию. Работы велись через небольшие заводные котлованы. Это сэкономило время и минимизировало неудобства для жителей.