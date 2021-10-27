Более 500 млн задолжали самарские исполнители коммунальных услуг за водоснабжение и водоотведение

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В Самаре работают 1 159 исполнителей коммунальных услуг (ИКУ) – УК, ТСЖ, ЖСК. Их общий долг за услуги водоснабжения и водоотведения – более 500 миллионов рублей!

В октябре 2021 года специалисты «РКС-Самара» направили наиболее крупным действующим компаниям-должникам 138 уведомлений о задолженности свыше трёх месяцев на общую сумму 43,8 млн. рублей. После этого только 58 исполнителей коммунальных услуг избавились от груза долгов, уплатив 5,3 млн. рублей.

80 УК, ТСЖ, ЖСК не только не заплатили за холодную воду и канализацию, но даже не вышли на связь с «РКС-Самара», не постарались урегулировать вопросы оплаты уже потребленных ресурсов. Их общий долг – 38,5 млн. рублей. Самые крупные ИКУ-должники в Самаре:

- ООО «УК «Комфорт-С», долг 8 млн. рублей

- ТСН «Город Мира», долг – 3,6 млн. рублей

- ООО «УК Сервис», долг – 1,7 млн. рублей

- ООО «Аврора», долг – 973 тыс. рублей

- ТСЖ «Металлург», долг – 927 тыс. рублей

- ТСЖ «Советский-183», долг – 910 тыс. рублей

Такие долги перед ресурсоснабжающим предприятием должны заставить жителей задуматься – куда идут деньги, которые они платят этим управляющим компаниям. А «РКС-Самара» в свою очередь продолжит требовать уплатить долги. Будет инициирована проверка в отношении руководства данных организаций на предмет нарушения действующего законодательства РФ в части нецелевого использования денежных средств с привлечением их к административной или уголовной ответственности.