Более 200 детей стали гостями интерактивной площадки «Т Плюс»

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«Т Плюс» приняла участие в мероприятиях в честь 436-летия Самары и Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче». Интерактивную площадку энергокомпании посетили более 200 детей.

Традиционно юных самарцев встречал сказочный герой Теплослав. Под его руководством взрослые и дети собирали тематические панно из гигантских кубиков; при верной сборке игроки узнавали один из полезных советов по безопасному поведению в городе и бережливому отношению к энергетическим и природным ресурсам.

«Компания «Т Плюс» ежегодно готовит для празднования Дня города областной столицы увлекательный интерактив, придумывая новые формы игр о правилах энергобезопасности вблизи тепловых сетей и электростанций. Праздничные мероприятия, подготовленные энергетиками, с интересом посещают взрослые и дети», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самара Ольга Воробьёва.

Все гости тематической площадки получили приятные подарки от «Т Плюс».