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Более 13 тысяч жителей-должников «РКС-Самара» получат сообщение о передачи их дел в суд

27 марта 2023 14:56
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Должников предупредили SMS-ками.

Должники с суммой долга за водоснабжение и водоотведение от 5 000 рублей в эти выходные получили, или в ближайшие дни получат, SMS от «РКС-Самара»  с предупреждением о передачи дела в суд для выдачи судебного приказа.

Судебный приказ может быть выдан без участия в разбирательстве самого неплательщика. Сам судебный приказ – это исполнительный документ, по которому долги будут взыскиваться в принудительном порядке не только ресурсоснабжающей организацией, но и судебными приставами. А это означает, что будет применяться весь спектр мер воздействия от списания средств с карты до запрета выезда за границу, ареста имущества, ограничения в выдаче кредитов и т.п. В прошлом году с помощью судебных приказов было взыскано более 95 млн рублей.

В данном случае «РКС-Самара» рекомендует рассматривать разосланные сообщения ни как угрозу, а как  предупреждение. Абонентам в этом случае нужно просто погасить долг. Если имеются обстоятельства непреодолимой силы, которые не позволяют абоненту расстаться с долгами, то необходимо срочно обратиться в центр обслуживания клиентов, рассказать о проблемах и попробовать договориться о рассрочке. Сотрудники ЦОКа постараются найти способы перерасчета долга, при наличии объективных причин и документов.

Возможно, кому-то из абонентов SMS были направлены ошибочно из-за устаревшей информации  или документов, своевремменно не предоставленных жителем. В любом случае, если возникли вопросы, необходимо обратиться  в Call-центр т.207-25-40, в один из центров обслуживания клиентов или в группу по  работе с дебиторской задолженности физических лиц т. 207-28-22, 334-75-03, и уточнить состояние лицевого счета.

Теги: РКС-Самара

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