Более 100 специалистов «РКС-Самара» прошли обучение по оказанию первой помощи пострадавшим

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Специалисты службы охраны труда «РКС-Самара» начали обучение сотрудников ресурсоснабжающего предприятия по оказанию первой помощи пострадавшим. В этом году уже 148 человек узнали, как можно помочь при обморожении, ожоге, носовом кровотечении, закупорке дыхательных путей. Также они научились делать непрямой массаж сердца на манекене-тренажёре «Игорь-02».

По словам Татьяны Стрелковой, руководителя группы очистки стоков, прошедшей обучение, это было важное занятие: «Мы узнали, как оказать первую помощь не только в теории, но и на практике. Поняли, как переворачивать пострадавших, куда нажимать и как давить при реанимационных действиях. Услышали интересные истории из жизни, получили знания, которые нужны всем».

Занятия проводятся в многофункциональном учебном классе ГО и ЧС, который по итогам 2021 года стал лучшим в общегородском смотре-конкурсе учебно-материальной базы по ГО и ЧС Администрации г.о Самара.