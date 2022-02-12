182

14 февраля отмечается Международный День Дарения книги – один из самых молодых праздников календаря. Главная идея праздника – вдохновлять людей по всему миру дарить друг другу бумажные издания. В этот день люди по всему миру дарят книги родным и друзьям, передают их в библиотеки, детские дома и благотворительные фонды. К 6-ой общероссийской акции присоединились более тысячи книжных магазинов, ведущие издатели, библиотеки.

Библиотеки Самарской области присоединятся к празднованию Дня дарения книги.

«14 февраля мы отмечаем Международный день книгодарения. Самарские библиотеки подготовили целый ряд интересных событий специально к этому дню. У нас будет замечательная возможность в воскресенье 13 февраля и 14 февраля прийти в одну из самарских областных библиотек: научную, детскую и молодежную, поучаствовать в праздничной программе и подарить книгу для одной из сельских библиотек. Сегодня бумажные книги — это такой раритет, что-то очень ценное, зачастую дорогое. Мы поддерживаем комплектование библиотек и регулярно выделяем на это средства, но все равно все книги, которые хотели бы дать нашим читателям, не можем. Надеюсь, что самарцы присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» и подарят книги, которые они считают важными иметь сельской библиотеке» — рассказала Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области.

В областной научной библиотеке можно будет подарить свои книги или получить их в подарок. 13 февраля в 12.00 научная библиотека приглашает принять участие в Книжном фримаркете «Читай. Дари. Люби». В холле библиотеки также расположится книжный фримаркет (бесплатная букинистическая ярмарка). Если вы любите и собираете бумажные издания, здесь можно встретить то, что давно искали. Книги для акции предоставляются на добровольной основе.

Кроме того, в Международный день книгодарения в областных библиотеках, стартует акция «Подари сельской библиотеке новую книгу» — принимаются книги не позднее 2017 года печати, отраслевые, справочные и художественные. Литература, которую отправят в села Самарской области, будет снабжена сопроводительными документами с указанием дарителя, чтобы доброе дело не осталось безымянным.

В честь этого события в областной детской библиотеке 14 февраля пройдет «День влюбленных в книгу». В этот день для читателей и гостей библиотеки будет организована интерактивная онлайн-программа, а каждый пятый читатель, пришедший в библиотеку, получит книгу в подарок.

Самарская областная библиотека для молодежи проведет развлекательную программу «Любовь она такая…» 18+

В вечерней программе гостей ждет интерактивная лекция «Любовь в картинах художников». Художник Татьяна Хамина расскажет о том, как видели и изображали любовь и брак в разные времена. Посетители увидят подлинные шедевры живописи и полузабытые полотна, повествующие о счастливой и несчастной любви, разлуках и встречах, расставаниях и примирениях. Позже состоится квиз «Любовь-морковь». Участники разделятся на команды и будут отгадывать книги, музыку, факты и фильмы о любви. Завершиться программа в 20:00 караоке-баттлом. Вход свободный.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности.

Российский книжный союз предложил всем желающим присоединиться к флешмобу #даритекнигислюбовью и поделиться своими идеями книжных подарков в социальных сетях, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО