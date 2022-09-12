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Безопаснее следить на месте вместе: работу гидрантов контролирует «РКС-Самара», подход к ним – собственники объектов

12 сентября 2022 16:26
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Ответственность поделили и умножили. 

Пожарная безопасность - одно из приоритетных направлений в работе «РКС-Самара». Сейчас в зоне ответственности компании 4685 колодцев с гидрантами. По нормативам ресурсоснабжающая организация вместе с пожарными службами проверяет гидранты дважды в год. Повреждённые приводят в порядок, ремонтируют, меняют на новые. Все работы проводятся внутри колодца. А за доступ к коммуникациям отвечают те учреждения, на чьей территории они находятся.  

С 2018 года «РКС-Самара» при поддержке городской и районных администраций заключает соглашения с детскими садами, школами, предприятиями потребительского рынка и другими учреждениями о сотрудничестве. По этому соглашению каждая организация обеспечивает доступ не только к колодцам на своей территории, но и к ближайшим гидрантам: очищают крышки от снега, наледи, мусора, следят за сохранностью информационных указателей. Серьёзных усилий и материальных затрат это не требует, но в случае необходимости значительно сокращает время от момента возгорания до начала тушения. Это очень важно и для владельцев объекта, и для жителей.

Большинство организаций с пониманием относятся к предложению «РКС-Самара». Руководство этих предприятий хорошо осознает, что пожарная безопасность объектов это важная социальная составляющая, посетители должны быть защищены не только документами о проверке, но и реальной работой в этом направлении. С теми компаниями, которые пока этого не понимают, «РКС-Самара» будет проводить работу, чтобы повысить ответственность перед обществом.    

 

Фото:  «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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