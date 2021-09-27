Арт-фигуры с Аллеи хорошего настроения в Самаре отправились на зимовку

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«РКС-Самара» устанавливает арт-фигуры на Аллее хорошего настроения, начиная с 2016 года.

Каждый год – своя тематика. В 2021 выбрали тему спорта, и на улице Подшипниковой появились гоночные машины, баскетбольное кольцо, стенд и ружьё биатлонистов, железный гольфист и другие.

Жители близлежащих домов, особенно дети, играют и фотографируются с фигурами. Однако зимой арт-объектам требуется тепло, поэтому сотрудники «РКС-Самара» в конце сентября демонтировали и увезли их в закрытые помещения. Фигуры подремонтируют, покрасят и оставят до следующей весны.

В апреле-мае 2022 года на Аллее хорошего настроения установят новые фигуры.