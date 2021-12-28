Аллея хорошего настроения в Самаре стала новогодней

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В начале зимы на «Аллее хорошего настроения» «РКС-Самара» уже произошли некоторые изменения. Сначала фигурки уехали зимовать. Потом все растения, которые здесь были высажены заботливыми руками сотрудников, спрятали за разноцветные ограждения, которые должны уберечь их поломки во время отвала снега при уборке улицы. В середине декабря около проходной появилась стилизованная водопроводная задвижка.

А сейчас, в канун нового года, на аллее цех эксплуатации водопроводных сетей №1 изготовил арт-фигуру* из цифр наступающего года. Конструкцию установили на газоне в окружении ёлочек от ремонтно-механического цеха. В темное время большинство конструкций подсвечивается.

Улица Подшипниковая превратилась в Аллею новогоднего настроения. Сейчас уже вряд ли кто помнит, какой невзрачной и запущенной была эта часть улицы несколько лет назад. «РКС-Самара» всем желают здоровья, хорошего настроения и перемен к лучшему.