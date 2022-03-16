"Аллея хорошего настроения" на ул. Подшипниковой в Самаре в этом году готовится стать космической

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Аллея хорошего настроения в этом году готовится стать космической. В подразделениях «РКС-Самара» уже кипит работа: творческие сотрудники создают фигуры, которые будут установлены на ул. Подшипниковой от проспекта Масленникова до ворот предприятия. Какие именно композиции будут сделаны, пока держится в секрете, но сами создатели признаются, что тема космоса особенно вдохновляет на креатив.

Аллея уже была музыкальной и спортивной. Все арт-фигуры создаются из неликвидных материалов, но выглядят с каждым годом сложнее и интереснее. О чём свидетельствует реакция жителей города: одни делают фото с объектами, выкладывают их в соцсетях, другие не удержались и своровали одну из композиций.

Космическое настроение на Подшипниковой начнут создавать весной, когда растает снег и появится возможность провести монтажные работы. Чистота и порядок на Аллее и других «усыновлённых» территориях поддерживаются круглый год: цеха по очереди каждую неделю убирают снег и мусор на ул. Луначарского, ул. Полевой у фонтана «Древо жизни», на ул. Ленинской у композиции «Прощание с водоразборной колонкой».



