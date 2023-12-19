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Абоненты «РКС-Самара» получили авансовые квитанции за декабрь 2023 года

19 декабря 2023 12:50
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Абоненты «РКС-Самара» получили авансовые квитанции за декабрь 2023 года

Как с ними поступать - расскажем далее.

 

- Что такое авансовая квитанция? Для чего она?

- Это квитанция, по которой можно заранее оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения, чтобы к концу календарного года все платежи были завершены. Авансовые платёжки составляются для желающих принять участие в поощрительной акции «В Новый год - без старых долгов!». Людям удобно вносить плату и затем получать за это бонусы. Каждый год в акции участвуют около 7000 абонентов.

- Как составлена авансовая квитанция?

- Начисления в авансовой квитанции составляются на основе данных за ноябрь - без учёта долга, если он имеется. Как правило, показания приборов учёта в ноябре и декабре почти всегда одинаковые, за редким исключением. Это позволяет ресурсной компании составить платёжный документ для оплаты услуг до конца года.

- Обязан ли я оплачивать услуги по авансовой квитанции?

- Авансовая квитанция носит рекомендательный характер, абоненты не обязаны вносить плату, но по факту гораздо удобнее рассчитаться с начислениями в декабре, чтобы в январе не отвлекаться на прошлогодние платежи.

- Когда я получу фактическую квитанцию за декабрь?

- Фактическую квитанцию за декабрь можно будет получить в январе через электронные сервисы: Виртуальную приёмную, Личный кабинет и Елена СКС в Телеграм. Следующая квитанция в бумажном виде с начислениями за январь поступит абонентам в феврале.

До окончания новогодней поощрительной акции осталось всего четыре дня - ещё можно успеть погасить все долги, внести авансовый платёж за декабрь и получить сладкий подарок или скидку в 100 рублей на будущие начисления.

Теги: Акценты В центре внимания РКС-Самара

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