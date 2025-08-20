Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
832 жилых дома Самары выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по подготовке к зиме

20 августа 2025 09:41
189
В Самаре состоялось очередное заседание штаба по подготовке к зиме под председательством главы города Ивана Носкова.

В Самаре состоялось очередное заседание штаба по подготовке к зиме под председательством главы города Ивана Носкова. Участие в нём приняли министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, заместитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Александр Воеводин и заместитель прокурора города Анна Николаева, главы районов региональной столицы, технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев, а также представители других ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций.

Андрей Бикбаев подвёл итоги проверки городских объектов к прохождению отопительного сезона. На сегодня необходимые технические требования выполнили 832 из 6396 жилых домов и 296 из 445 социальных учреждений областной столицы.

«Совместно с коллегами из профильных ведомств контролируем каждый этап подготовки многоквартирных домов и соцучреждений к старту отопительного сезона. По данным Государственной жилищной инспекции Самарской области, показатели готовности Самары значительно выросли с начала августа. Тем не менее, 15 управляющих компаний все ещё находятся среди отстающих, рассчитывая получить паспорт готовности «на авось». Благодарю городскую прокуратуру и региональную Государственную жилищную инспекцию за помощь в выявлении и пресечении нарушений управляющих компаний. Уверен, вместе нам удастся выстроить работу в сфере ЖКХ, а отстающим компаниям исправить недостатки в обслуживании своих домов», — сказал глава города Самара Иван Носков. 

«С этого года все мероприятия по подготовке к зиме заносятся в оценочные листы. По сумме результатов каждое здание получает свой индекс готовности: оптимальный диапазон от 0,9 до 1. В списке обязательных работ – промывка и регулировка внутридомовой инфраструктуры, а также проверка на прочность и плотность внутренней системы. Игнорирование этого перечня мероприятий создаёт риски для теплоснабжения граждан предстоящей зимой», — подчеркнул технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Напомним, что с этого года процесс подготовки стал максимально прозрачным: любой житель может узнать, готов ли его дом к зиме, на официальном сайте компании «Т Плюс».

 

Фото предоставлено пресс-службой компании «Т Плюс»

По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
19 августа 2025, 13:34
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские... Новости компаний
375
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
15 августа 2025, 16:49
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре. ЖКХ
754
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
15 августа 2025, 16:06
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и... ЖКХ
869

Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
538
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
540
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
905
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
703
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
798
Весь список