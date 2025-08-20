832 жилых дома Самары выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по подготовке к зиме

189

В Самаре состоялось очередное заседание штаба по подготовке к зиме под председательством главы города Ивана Носкова. Участие в нём приняли министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, заместитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Александр Воеводин и заместитель прокурора города Анна Николаева, главы районов региональной столицы, технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев, а также представители других ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций.

Андрей Бикбаев подвёл итоги проверки городских объектов к прохождению отопительного сезона. На сегодня необходимые технические требования выполнили 832 из 6396 жилых домов и 296 из 445 социальных учреждений областной столицы.

«Совместно с коллегами из профильных ведомств контролируем каждый этап подготовки многоквартирных домов и соцучреждений к старту отопительного сезона. По данным Государственной жилищной инспекции Самарской области, показатели готовности Самары значительно выросли с начала августа. Тем не менее, 15 управляющих компаний все ещё находятся среди отстающих, рассчитывая получить паспорт готовности «на авось». Благодарю городскую прокуратуру и региональную Государственную жилищную инспекцию за помощь в выявлении и пресечении нарушений управляющих компаний. Уверен, вместе нам удастся выстроить работу в сфере ЖКХ, а отстающим компаниям исправить недостатки в обслуживании своих домов», — сказал глава города Самара Иван Носков.

«С этого года все мероприятия по подготовке к зиме заносятся в оценочные листы. По сумме результатов каждое здание получает свой индекс готовности: оптимальный диапазон от 0,9 до 1. В списке обязательных работ – промывка и регулировка внутридомовой инфраструктуры, а также проверка на прочность и плотность внутренней системы. Игнорирование этого перечня мероприятий создаёт риски для теплоснабжения граждан предстоящей зимой», — подчеркнул технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Напомним, что с этого года процесс подготовки стал максимально прозрачным: любой житель может узнать, готов ли его дом к зиме, на официальном сайте компании «Т Плюс».

Фото предоставлено пресс-службой компании «Т Плюс»